Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Narkotim (NTP) ekiplerince, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vaktinde daha önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın düzenlenen evde polis detektör köpeği olan ‘kanas’ evin didik didik aradı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimine getirilirken, buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.