Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren 2 teröristin, Habur Sınır Kapısı'nda dün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu teröristlerle ilgili tüm işlemlerin adli makamlarca yürütüldüğü kaydedildi.
Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
03.05.2017 - 12:00 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren 2 teröristin, Habur Sınır Kapısı'nda dün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
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