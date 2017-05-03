Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren 2 teröristin, Habur Sınır Kapısı'nda dün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu teröristlerle ilgili tüm işlemlerin adli makamlarca yürütüldüğü kaydedildi.