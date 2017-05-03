Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 16 Nisan referandumunun ardından basında çıkan kurula yönelik söylemleri değerlendirmek üzere özel gündemle toplandı. 1.5 saatlik toplantının ardından YSK'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, kurulun başkan ve üyelerini hedef gösteren, içeriği itibarıyla suç oluşturan açıklamalar nedeniyle ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği belirtildi.
YSK suç duyurusunda bulunacak
03.05.2017 - 16:42 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek Seçim Kurulu, referandumun ardından kurula yönelik eleştiriler nedeniyle suç duyurusunda bulunacak.
Etiketler : ysk,son dakika,suç duyurusu,
470048 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470048.aspx
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