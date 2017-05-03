Terör örgütü PKK üyesi olmak, yardım ve yataklık yapmak suçlarından Kocaeli'de tutuklu bulunan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak hakkında Elazığ 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya Kışanak, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Mahkemede duruşmadan haberi olmadığını belirten Kışanak, "Duruşma olduğunu bilmiyordum. Avukatlarımın huzurunda savunma yapacağım" dedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Gültan Kışanak'ın davası ertelendi
03.05.2017 - 17:10 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak, duruşmadan haberi olmadığını söyleyerek savunma yapmadı.
Etiketler : Gültan Kışanak,Gültan Kışanak dava,haberler,
470082 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470082.aspx
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