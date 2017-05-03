Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda bir araya geldi.Liderler 1.5 saat süren zirve sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevapladı.

"İlk sözü alan Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin tamamlandığı vurgusunu yaparak, işbirliğinin artırılacağını ifade etti. Putin özetle şunları söyledi;

PUTİN: İLİŞKİLERDE NORMALLEŞME SÜRECİ TAMAMLANDI

"Yakın geçmişte ilişkilerimiz bir dayanıklılık testinden geçti. şu anda söyleyebiliriz ki normalleşme süreci tamamlanmıştır ve işbirliğimize devam ediyoruz. işbirliğimizin daha da güçlendirmeye kararlıyız.

110 milyar dolarlık yatırım

Bugün dar formatta heyetler arası görüşmelerde Rus-Türk orta vadeli işbirliği programını ele aldık. Ekonomik alana odaklandık. Karşılıklı engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması, ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi, ayrıca ticaretimizde milli para birimlerin kullanılması konusunu ele aldık. Bu senenin ilk aylarında küçük olsa bile artış kaydedilmişti. Her iki taraftan 110 milyar dolarlık yatırım sözkonusu. Çalışmaların tamamlanması noktasında anlaştık. Türk Akımı projesini görüştük. Türkiye, Rusya'nın doğalgaz ihracatını genişletecektir. Akkuyu Santrali proje kapsamında görüştük. İnsani anlamda işbirliğini ele aldık. Akkuyu ile 20 milyar Dolar yatırım olacak. Rus turistlerin Türkiye'de güvenliğinin sağlanması kritik önem taşımaktadır.

Suriye'de çatışmaları durdurduk

Küresel ve bölgesel konuları görüştük. Özellikle uluslararası terörle mücadele konusunda istihbarat birimlerimiz ve Savunma Bakanlıklarımızın işbirliği konusunda anlaştık. Özellikle Suriye'yi konuştuk. Biz Sayın Erdoğan ile hemfikiriz Suriye'de çözüm sadece siyasi ve diplomatik olabilecektir. Suriye hükümet ordusu ile silahlı muhalifleri arasında çatışmaları durdurduk.İnanıyoruz ki, ortaklık ve iyi komşuluk temelinde ilişkilerimizin güçlenebilmesi için bu toplantı katkı sağlayacaktır."

ERDOĞAN'DAN SURİYE VURGUSU

"Sayın Putin'le beşinci kez bir araya geldik. Sık sık telefon görüşmelerimiz devam ediyor. Siyasi ilişkilerimizde arzu edilen ivmeyi yakalıyoruz. Her iki tarafta da güçlü bir irade bulunuyor. Bunda şüphesiz iki ülke liderliğinin çeşitli sınamalar karşısında gösterdiği sağduyulu yaklaşımın büyük payı var. Bugün ekonomik ve ticari alanlarda istişarelerimizi yaptık. 10 Mart'ta Moksova'da görüşmeler gerçekleştirmiştik. Bugünkü görüşmemizde aldığımız kararları tekrar gözden geçirme fırsatını bulduk.

Çocukların feryadına kulak dayayamayız

Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların neticelerini görmeye başlayacağız. Türk Akımı ve Akkuyu projesi kendi mecrasında hassasiyetle ilerliyor. Bugün Suriye başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alma fırsatı bulduk. Bir Rus atasözü, "Kimin neresi ağrıyorsa onunla ilgili konuşur" der. Suriye 6 yıldır kanayan yara. Dünyanın diğer bölgelerinde çocuklar neşe içinde oynarken, baharın, yeşilin güneşin güzelliğini doya doya yaşarken Suriyeli çocukların ölümle burun buruna gelmeleri bizlerin ortak acısıdır. Suriye ile 910 km. sınırı olan aynı kumaştan kesilmiş bir ülkeyiz. Çocuk feryatlarına nasıl duyarsız kalabiliriz. Çocukların, kadınların, yaşlıların kimyasal ve konvansiyonel silahlarla yok edilmesine nasıl gözümüzü kapayabiliriz. Şu anda oralardan kopup ülkemize gelen insanlar yaşam mücadelesi veriyor. Suriye'yi görüşmeye devam edeceğiz. Masumların çığlıklarına kulaklarımızı kapamadan sorunu çözmeye sürdüreceğiz

Sorumluların cezalandırılması konusunda mutabık kaldık

Dostum Putin de bu sorunu çözmede samimi şekilde arzu ediyor. Türkiye-Rusya-İran garantörlüğünde uygulanan ateşkes çalışmalarının başarıya ulaşması için önemli bir fırsat penceresi oluşturulmuştur. Garantörler olarak yükümlülüklerimizi yerine getirme konusunda son derece hassas hareket etmeliyiz.Suriye'deki vahşi kimyasal saldırıların cezalandırılmasının son derece önemli olduğu konusunda sayın Putin'le hemfikir olduğumuzu gördüm.

YPG, DEAŞ, EL Kaide hepsi aynı

Tüm bu konularda Rusya ile eşgüdüm halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Suriye krizinin çözümü elbette siyasi süreçte hal yoluna girecektir. Bizim için akan kanın durdurulması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Suriye'de vekalet savaşları olduğu müddetçe terör örgütleri zemin kazanmaya devam edecektir. YGP, DEAŞ, El Kaide bizim nazarımızda aynıdır. Bunların tamamı kandan, gözyaşından, kandan beslenen vampirlerdir. Terör örgütlerinin kökünün kazınması hepimizin ortak sorumluluğudur."

İDLİB'DE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ OLACAK

ERDOĞAN: Şimdi yeni bir açılım oldu. Ta başından itibaren her yerde güvenli bölge ifadesini kullandım, bugün de kullanıyorum, kullanacağız. Ağırlıklı olarak Rai-Cerablus arası. Şimdi bir de çatışmasızlık bölgesi çıktı ki, bu bölgede İdlib bölgesi. Bu bölgede şu anda ağırlıklı olarak Halep'ten kaçan insanların yaşam mücadelesi var. İdlib'te zaman zaman ciddi sıkıntılar oluyor. Şimdi orada bir yeşil hatta çatışmasızlık bölgesi ilan edildi. Temenni ederim ki bu bölge korunmaya devam eder. Bugün sayın Başkan ile harita üzerine bu konuyu istişare ettik. Bugün Astana'dan da olumlu kararlar çıkmak suretiyle bu çatışmasızlığın karara bağlanması Suriye'de önemli bir adımın atılmasına vesile olur.

PUTİN: Siyasi süreç için çatışmaların durdurulması gerekiyor. Rusya, Türkiye ve İran bu formülün oluşturulmasına en büyük katkıda bulunan ülkelerdir. Çatışmazlık bölgelerinin oluşturulması ABD Başkanı'nın açıklamalarında da bu tabir kullanıldı. ABD yönetimi bu fikirleri destekliyor. Önce Rus tarafı bir öngörüşme yaptı hem Şam'la, hem de Tahran'la. Hepimizin ortak düşüncesi belli mekanizmaların oluşturulması doğrultusundadır. Kanlı çatışmaların durdurulması gerekiyor. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin sayın Cumhurbaşkanıyla görüşlerimiz ortak. Astana'da nihai kararın çıkması gerekiyor."