Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Putin yaptığı açıklamada "Domates dışında ticari kısıtlamaların kaldırılması konusunda anlaştık. Pazarımızı sonsuza kadar Türk domatesine kapatmayacağız. Vizelerdeki kısıtlamalar sürecek" dedi.

"KISITLAMALARIN KALDIRILMASI İÇİN ANLAŞTIK"

Putin iki ülke arası ticaretteki kısıtlamalara yönelik soruya şu yanıtı verdi: "Kısıtlamaların kalkacağını bugün ilan edebiliriz. Bu yaptırımlara tabi olan tek ürün değil. Tüm kısıtlamaların kaldırılması konusunda mutabakata vardık."

"DOMATES DIŞINDA HER KONUDA MUTABIK KALINDI"

Domates dışında her konuda mutabık kalındığını söyleyen Erdoğan, "Şu anda bir geçiş süreci var. Bu arada ara formüller bulmak suretiyle süreci belirli bir zemine oturtacağız. Domates konusundaki soru işaretleri konusunda mutabık kalındı. Normalleşme sürecinin ötesine geçiyoruz" diye konuştu.