Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tahliye oldu. Besime Konca'yı cezaevinin önünde partililer çiçeklerle karşıladı. Besime Konca, "4.5 aydan sonra tahliye oldum ama bu koşullarda tahliye olmaya insan sevinemiyor. Dışarısı için büyük zindan, cezaevi içini de küçük zindan şeklinde tanımlıyorduk. Bu süreci böyle yaşadık. 80'lerin Diyarbakır, Sinop, Mamak zindanıyla hesaplaşılsaydı, bugün Türkiye'de yüzbinlerce insan cezaevinde olmayacaktı. Dünyanın her yerinde demokrasi, özgürlüğün bir bedeli olmuştur. Fakat Türkiye'de yaşanan hiçbir ülkede yaşanmamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar siyasi tutuklunun olduğu cezaevi koşulları yoktur. Bugün cezaevlerinde çok ağır insan hak ihlalleri var. Olağanüstü hali gerekçe yaparak her türlü hukuksuzluk cezaevlerinde yaşanan bir durumdur" dedi.

Besime Konca, tutuklanmalarının politik bir gerekçe olduğunu belirterek, "Bizim tutuklanmamız da politik bir gerekçeydi, hiçbir hukuki gerekçe yoktu. Bu da bugün açığa çıkmış bir durumdur. Rehinelik bir süreçti ve halen devam ediyor. Eş başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hala cezaevindedir ve 6 ayları dolduğu halde iddianameleri hazırlandı, fakat mahkeme günleri 3 aydır belirlenmemiş. Tüm bunlar referanduma endeksli bir politikaydı. Dokunulmazlığımızın kaldırılması, bu dokunulmazlığın sadece HDP parlamenter ve milletvekillerine uygulanması demokratik olmayan bir yarışta referandumun yapılması propaganda hakkımızın halkımızla birlikte olmasının engellenmesi bu sürecin sonucudur. Umarım Türkiye demokratikleşir, umarım insan hakları ve özgürlükler çok daha fazla yerine getirilir ve cezaevlerinin kapıları da açılır herkes özgürlüğüne kavuşur. Biz de bunlar için mücadele edeceğiz. Siyaset yapacağız, sözümüzü söyleyeceğiz halkımızla birlikte olacağız. Ama arkadaşlarımızın hepsi çıkmayana kadar biz de kendimizi özgür hissetmeyeceğiz" diye konuştu.