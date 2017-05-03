Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinden sonra, "Domates dışında her konuda mutabık kaldık" açıklamasının ardından, Erdoğanın danışmanlarından Mustafa Varank, Twitter'da ilginç bir akım başlattı.
Varank'ın "Domates" yazdığı ve bir domates simgesiyle birlikte yaptığı paylaşımdan sonra, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de "Soçi'den sevgi ve selamlar" yazdığı twit'iyle birlikte bir domates fotoğrafı paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Büyüksün" yazarak aynı domates fotoğrafını paylaştı.
Bu akıma daha sonra başka kullanıcılar da kendi 'domates içerikli' twit'leriyle katıldı.
Siyasilerden Türk domatesine Twitter'dan destek
03.05.2017 - 20:32 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erdoğan ve Putin'in bugün Soçi'deki görüşmeleri sonrası düzenlenen basın toplantısında, Türk domatesinin Rusya'ya ihracına dair kısıtlamaların kalkmasıyla ilgili yaşanan diyaloğun ardından, Rusya gezisine katılan siyasiler sosyal medyada esprili domates paylaşımları yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinden sonra, "Domates dışında her konuda mutabık kaldık" açıklamasının ardından, Erdoğanın danışmanlarından Mustafa Varank, Twitter'da ilginç bir akım başlattı.
Etiketler : domates,rusya,
470137 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470137.aspx
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