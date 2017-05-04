Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin savunma sanayinde millileşmeyi esas alan projelerin hayata geçmesi ile birlikte uluslararası piyasalarda söz sahibi savunma şirketleri de Türk partnerleri ile görüşmelere hız verdi. Son olarak Rusya Savunma İhracatı Kurumu Rosoboroneksport’a bağlı ve Rusya’nın en büyük savunma şirketi Rostech’in gelişmiş silah modelleri üretimi konusunda Türk savunma şirketleri ile ortak projeleri görüştüğü öğrenildi. Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmede bulunan şirketin üst düzey yöneticilerinden Vladimir Gonçarov “Türk Millî Savunma Bakanlığı, çeşitli vurma aralığı olan hava savunma sistemleri dâhil askerî amaçlı ürünlerle ilgileniyor. Ayrıca gelişmiş silah modellerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda ortak teknik projeleri görüşüyoruz. Türk yetkilerle görüşme trafiğimiz devam ediyor” dedi. Rosoboroneksport yetkilileri, İstanbul’da 9-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan İDEF-2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, Rusya standı kuracaklarını belirttiler. Diğer taraftan, Rusya’nın önemli savunma sanayi şirketlerinden Almaz Antey şirketinin de Türk yetkililerle görüşmek üzere bir Türkiye raporu hazırladıkları ve 2017 yılı içinde Ankara’ya gelmeyi planladıkları öğrenildi. Haber Merkezi Ankara