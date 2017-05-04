İşgal sırasında 3 kişinin ölümü, 50 kişinin ise yaralanmasından sorumlu tutulan şüphelilerin 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.
TRT’nin işgaline dair iddianame tamamlandı
04.05.2017 - 17:45 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz darbe girişiminde TRT’nin Harbiye’deki binasının işgal edilmesine ilişkin 7’si rütbeli 32 asker hakkında iddianame hazırlandı.
Etiketler : trt,15 temmuz,işgal,harbiye,
470369 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470369.aspx
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