Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen TUSKON soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tahliye gerekçesi ortaya çıktı.

Kavurmacı’nın avukatları tarafından sunulan tahliye talepli dilekçeyi değerlendiren İstanbul Nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Hakimliği, Kavurmacı için Acıbadem Hastanesi’nden alınan 18 Nisan 2017 tarihli raporu inceledi. Rapora göre cezaevi koşullarının 2005 yılında Post Viral Ensefalit atağı sonucu ‘Epilepsi’ tanısı konulan Kavurmacı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildi.

Bu şartlarda şüphelinin yalnız kalması, oruç veya uzun saatler aç kalması, uzun süre araç ve elektronik cihaz kullanmasının sakıncalı olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken hakimlik, buna göre şüphelinin mevcut ciddi sorunları dikkate alındığında tutukluluğunun devamının ileride telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceğine vurgu yaptı. Kavurmacı’nın tahliye talebini kabul eden hakimlik, yurt dışına çıkışı yasaklayarak her Pazar bağlı olduğu karakola gidip imza atmasına hükmetti.

Geçtiğimiz günlerde TUSKON ve üye şirketlerine yönelik hazırlanan iddianamenin 86 şüphelisinden biri olan Kavurmacı’nın “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesi halinde, şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.