Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nde yaptığı konuşmada, gençleri sosyal medyadaki, kendi adına üretilmiş yalan beyanlar konusunda uyardı.

Bu tür sosyal medya yalanlarına itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu:

"ŞAHSIM ÜZERİNDEN BİR TARTIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Sosyal medyada zaman zaman gereksiz tartışmaların yaşandığına şahit oluyorum. Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böyle malayani bir tartışma başlatıldı.

"BENİM ADIMA CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KONUŞUR, BAŞKASI KONUŞAMAZ"

Benim adıma, sevgili gençler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur. Dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değildir, konuşamaz. Kim konuşuyorsa, onlar fitne üretiyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.

"SAKIN BU OYUNA GELMEYİN"

Sosyal medyada sakın bu oyunlara gelmeyin. Çünkü biz 80 milyonun gönlünü kazanmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu başaracağız.

Bugün bizimle yürümeyenler, yarın bizimle beraber yürüyebilirler. Öyle mi? Onları da kazanmaya çalışacağız. Kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik, hor, hakir görmedik.