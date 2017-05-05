Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında HDP ve DBP'li ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda aralarında HDP ve DBP'li ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şüphelilerin ikametlerinde ve Varto HDP binasında yapılan aramalarda terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda örgütsel doküman, kuru sıkı tabanca ve terör örgütü elebaşına ait fotoğrafların ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı