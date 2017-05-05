Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak, Suriye, İsrail ve Lübnan’ın da aralarında bulunduğu birçok çatışma bölgesinde 10 yıldan fazla yer alarak başarılı haberlere imza atan deneyimli gazeteci Çetiner Çetin, Türkiye gazetesi ailesine katıldı. Çetin, Ankara Haber Müdürümüz olarak görev yapacak. NTV ve TRT TÜRK’ün Irak temsilciliğini yapan Çetin, bir dönem Başbakanlık Kamu Diplomasi Koordinatörlüğünde çalışarak dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın basın danışmanlığı görevinde bulunmuştu. Yeni Şafak gazetesinde de Orta Doğu ve diplomasi başta olmak üzere önemli haberlere imza atan Çetin, sahadaki mesleki tecrübeleriyle Ankara haberciliğine yeni bir soluk getirecek. Haber Merkezi ANKARA