Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

kayseri'de süren FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 32 öğretmen ihraç edilmişti. İhraç edilen ve FETÖ terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen 32 öğretmen için gözaltı kararı verildi. Verilen karar sonrasında Kayseri Emniyeti tarafından gözaltına alma işlemi başlatıldı.

Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve suç unsurlarına el konuldu.