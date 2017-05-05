Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’nın, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesindeki terör örgütü PKK mensupları ile sığınak ve barınaklarına yönelik 16 gün önce güvenlik korucularının da katılımıyla başlattığı geniş kapsamlı operasyon aralıksız sürüyor. Güvenlik güçleri, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 15 dereceyi bulduğu ve karların henüz erimediği 2 bin 600 rakımlı dağda, teröristlerin inlerine giriyor. Sarp kayalıkları aşan güvenlik güçleri, bölgedeki mağaraları tek tek arıyor. Güvenlik güçlerine, Atak tipi helikopterler de havadan destek verirken, dün yapılan arama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Öte yandan Mehmetçik, Kato’ya Türk bayrağı da astı. 3 asker tarafından dağın en yüksek tepelerinden birine bayrağın asıldığı sırada çekilen ve sosyal medyada yayılan video, beğeni üstüne beğeni aldı.



GÜROYMAK'TA 2 SIĞINAK BULUNDU



Bitlis'in Güroymak İlçesi kırsalında düzenlenen operasyonda ise 2 sığınağın bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bitlis/Güroymak'ta güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen 2 sığınak ve 2 depo içerisinde, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 200 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bin 650 Biksi makineli tüfek fişeği, 2 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 2 kg plastik patlayıcı, 20 elektrikli fünye, 600 m infilaklı fitil ve 350 kg gıda malzemesi ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında ayrıca, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist yakalandığı, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde de, Irak Kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

NUSAYBİN'DE 2 TERÖRİST ÖLÜ BULUNDU



Bu arada Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Nusaybin İlçemiz'de PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü adına kullanılan silah ve patlayıcıların ele geçirilmesi, örgüt mensuplarınca sokak ve caddelere açılan hendeklerin kapatılması, oluşturulan barikatların tamamının temizlenmesi, tuzaklanmış patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi veya imha edilmesi sokakların güvenli hale getirilmesi amacıyla geçmiş tarihlerde çeşitli operasyonlar düzenlenmiştir. Operasyonlar sonrasında saklı halde bulunan patlayıcıların tespit edilerek imha edilmesi amacıyla arama-tarama faaliyetleri yapılmaktadır. 01-30/04/2017 tarihleri arasında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü mensuplarına ait 9 el yapımı patlayıcı madde ve 64 askeri mühimmat bulunarak imha edilmiş, 2 örgüt mensubu ise ölü olarak bulunmuştur. Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

YAYLADERE'DE PKK PATLAYICILARI BULUNDU



Bingöl Valiliği de yaptığı açıklamada ise, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bingöl ili Yayladere İlçesi Korlu Köyü Düğünlü Mezrası'nda 3 Mayıs 2017 günü icra edilen operasyon kapsamında iki kaya arasında; 250 gram C4 patlayıcı, 1 7.62 mm Kalaşnikof mermisi, 1 el yapımı patlayıcı ateşleyici elektronik kart, 8 sayfa el yapımı patlayıcı broşürü, 1 sayfa örgütsel doküman, 1 adet bel çantası, 1 adet not defteri, 1 adet yan keski ele geçirilmiştir. Yayladere Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda yaşam malzemeleri olay yerinde imha edilmiş, örgütsel doküman, delil niteliği olabilecek diğer malzemeler Yayladere İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nca muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadeleri yeraldı.

