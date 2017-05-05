Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), emniyetteki yaklaşık 70 bin kişiyi A, B, C, D, E, F, G şeklinde gruplandırarak kodladığı iddiasıyla FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden F.A, fişleme iddialarını kabul etti. Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ulaşan bir harici bellekte yer alan bilgilerin emniyet yetkilileri ile paylaşılmasının ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 27'si Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcı Serhat Özveren'e ifade veren şüphelilerden 27'si, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimlikleri, şüphelilerden 24'ünün tutuklanarak, cezaevine gönderilmesine, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok, şüphelilerden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 2 kişi ile bebek emzirdiği belirlenen bir kadının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Hakim Bilgisiçok'a ifade veren şüphelilerden F.A, "Mahrem imam soruşturmasında bahsi geçen fişleme hususları doğrudur. Fişleme, 'Nejat' kod isimli, gerçek ismi de Nihat olan soy ismini bilmediğim, Yozgat'taki soruşturmada fotoğraftan teşhis ettiğim kişi tarafından hazırlandığını biliyorum. Dosya kapsamında sorulan kodlamalar, kişilerin bilgi ve beyanlarına göre oluşturulmuştur. Benimle ilgili kodlamalar yüzde yüz doğrudur. Bu nedenle diğer kişilerle ilgili kodlamaların da doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sorgusunda, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını da kabul eden F.A, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini de söyledi.

70 bin polis 7 kategoriye ayrılmış

Emniyetteki mahrem yapılanmaya yönelik operasyonun dayanağı olan taşınabilir bellekte yer alan bilgilere göre, FETÖ, emniyet içerisindeki yaklaşık 70 bin kişiyi A, B, C, D, E, F, G şeklinde gruplandırdı.

Söz konusu yapılanmada A grubu "Bizden" denilen ve örgütün bütün talimatlarını koşulsuz şartsız yerine getirenlerden oluşuyor. B grubunda ise örgüte himmet veren ancak her talimatı yerine getirmeyip Bank Asya gibi örgütün finans kaynaklarına para yatırmayanlar yer alıyor. Bir dönem örgüt içerisinde faaliyette bulunup sonrasında talimat üzerine örgütten ayrılan ve beklemede kalanlar ise "Bizdendi" tanımlaması ile C grubunda bulunuyor.

Terör örgütü tarafından hal ve hareketleri örgüte zarar verdiği gerekçesi ile çıkartılan eski üyeler de D kategorisinde sınıflandırılıyor. Bu kategoridekiler "cemaatin yapısını çok iyi bilen ve zararsız eski mensuplar" olarak nitelendiriliyor. E grubunda ise "Ehli dünya ve Ehli beyt" olarak kategorilendirilen emniyet mensupları yer alıyor.

FETÖ, örgüt yapısı için en büyük tehdit olarak gördüğü emniyet mensuplarını F grubunda sınıflandırarak bu grupta yer alanları "Düşman" olarak niteledi. Özellikle 15 Temmuz sonrasında FETÖ ile aktif mücadele eden birimlerde görevli polisler bu kategoride yer aldı. Örgütün G grubunda sınıflandırdığı emniyet mensupları ise başka dini gruplarda yer alan ve "cemaat"in faaliyetlerine sempati ile bakan kişilerden oluşuyor.