Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin "emniyet mahrem imamları"na yönelik 26 Nisan'da ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'inin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerden 2'sinin savcılıkça, 2'sinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, her tür suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.