Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY’nin ‘mahrem imam’ olarak adlandırılan yapısına yönelik olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve 4 ‘mahrem imam’, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne çıkarıldı. Burada cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan ve sivil oldukları öğrenilen 4 mahrem imam, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiMahrem imam soruşturmasıyla ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY Terör Örgütüne mensup olmak suçu kapsamında yürütülmekte olan soruşturmada, örgüte mensup 4 mahrem imam hakkında tutuklama kararı verilmiştir.”