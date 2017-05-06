Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde Küçükçekmece'de yapılan operasyonda polisle çatışmaya giren 18 yaşındaki DHKP-C'li terörist Sıla Abalay ölü olarak ele geçirilmişti. Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan Abalay’ın cesedi ailesine teslim edildi. Adli Tıp Kurumunun önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken cenaze aracına polis eskortu eşlik etti. Cenaze ailenin isteği üzerine Ardahan’a gönderildi.

