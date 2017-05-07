Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksünger, "Bizim için de sürpriz oldu. Herhangi bir emare mevcut değildi" dedi.

Erdal Aksünger, "Bütün herkesin açıklamalarının üst üste gelmesi, partiyi karıştırmak daha doğrusu kaotik bir ortama sürüklemek gerçekten sıkıntı verici bir konu. O yüzden herkesin birden aynı dinamikten bunu yapmasını ben sadece ve sadece parti içi iktidar savaşı olarak görüyorum" açıklamasında bulundu.

CHP BUGÜN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

CHP Parti Meclisi (PM) Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanacak.

Çarşamba günkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılması için PM'den talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmişti. MYK'nın ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından PM üyelerine olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı.

CHP PM'nin bugün saat 13.00'te parti genel merkezinde yapılacağı bildirildi.