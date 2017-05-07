Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Disiplin kuruluna sevk edilme kararının 38'e karşı 19 oyla alındığı öğrenildi.



CHP Parti Meclisi (PM) Sağlar’ın Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini görüşmek üzere 13.30’da toplanmıştı. CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıya Sağlar ve parti sözcülüğünden istifa eden Selin Sayek Böke de katıldı.



Ne olmuştu?



Fikri Sağlar geçtiğimiz günlerde Akşam gazetesine konuşmuş, Kılıçdaroğlu’nun partide ‘tek adam’ olduğunu şu sözlerle savunmuştu:



"Kılıçdaroğlu referandum kampanyasında ‘tek adama karşıyız’ propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu! Bu şuna benziyor; kadına şiddete karşı çıkıyorsun. Eylemler yapıyorsun ama eve gidip karını dövüyorsun."



CHP’li Sağlar ayrıca olağanüstü kongreye gidilmesini istemişti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada partide olağanüstü kurultay isteyenlere rest çekerek “Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğiz. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağız” demişti.



CHP liderinin bu açıklaması ile Fikri Sağlar’ı işaret ettiği yorumları yapılmıştı. Daha sonra CHP MYK, Fikri Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etmişti.