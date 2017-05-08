Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Fikri Işık’ın makam aracını tahsis ettiği 9 yaşındaki Metehan Serkan Çakal dün unutulmaz bir gün yaşadı. Mutluluğu gözünden okunan Metehan’ın ailesinin hikâyesi ise oldukça acı... İzmirli Üsteğmen Serkan Çakal, Kocaeli’nde görev yaparken eşi Zeynep Çakal ile tanıştı. Çift, 2007 yılında dünya evine girdi. 2008 yılında ise anne Zeynep Çakal, oğlu Metehan Serkan Çakal’a hamile kaldı. Baba Serkan Çakal operasyonların yoğun olarak devam ettiği dönemde vatan görevi için Hakkâri’ye gitti. Eşini de İzmir’de ailesinin yanına bıraktı. Üsteğmen Serkan Çakal, şehit olmadan 3 gün önce eşine mesaj atarak “Operasyona gidiyorum. Beni merak etme. Seni seviyorum canım” dedi. Serkan Çakal, TSK’nın Kuzey Irak’ta PKK kamplarına yönelik operasyonunda kahramanca çarpıştı ve 27 Şubat 2008’de şehit oldu. Anne Zeynep Çakal eşini kaybettiğinde oğluna 3,5 aylık hamileydi.

BABASINI HİÇ GÖRMEDİ

Anne Zeynep Çakal, şehit eşini gözyaşları içinde uğurladı. Zeynep Çakal cenaze töreninde ise eşinin üniformasını giyerek son defa asker selamını verdi. Cenazeden 6 ay sonra ise Kocaeli’de bulunan özel bir hastanede Metehan Serkan Çakal dünyaya geldi. Babasını hiç göremeyen Metehan’a annesi, babasının ismini verdi. Babasının adını gururla taşıyan Metehan Serkan, şimdi ise 9 yaşına girdi. Geçtiğimiz ay Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Valiliğinde Metehan Serkan ile bir araya geldi. Metehan Serkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konvoy istedi. 9 yaşındaki Metehan Çakal’ın hayalini ise Bakan Işık gerçekleştirdi. Dün sünnet olan Metehan Serkan için Fikri Işık, makam aracını tahsis etti. Evinin yakınındaki caddede vatandaşları selamlayan Metehan, daha sonra düğünün yapılacağı yere geçti. Işık’ın salona gelmesiyle başlayan düğünde Metehan ve annesi Zeynep Çakal karşılıklı zeybek oynadı. Bakan Fikri Işık, şehidin annesi Harbiye Çakal ve davetlilerle bir süre sohbet etti. Bakan Işık, Metehan’a tam altın taktı.

MEĞER YALNIZ DEĞİLMİŞİZ!

Şehidin eşi Zeynep Çakal, “Bütün hazırlıklar baştan sona çok güzeldi. Şehit ailesi olmanın gururu haricinde yalnız olmadığımızı bir kere daha gördük. Hem oğlum Metehan adına hem kendi adıma çok güzel bir etkinlikti. Her şey için teşekkür ederim. Bakan Bey Cumhurbaşkanımız Kocaeli’ye geldiğinde söz vermişti. Sözünü de tuttu” dedi.

Metehan Serkan Çakal ise kendisine böyle bir düğün yapıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek “Arkadaşımla birlikte makam arabasına oturduk, yolları izledik. Sonra siren seslerini kumanda ile çıkardık. Gelince de düğün salonunda çok eğlendik. Cumhurbaşkanımız bana ne istediğimi sorduğunda ‘konvoy istiyorum’ demiştim. Hayalim gerçek oldu” şeklinde konuştu.