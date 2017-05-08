Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında F-16’ların bombaladığı TBMM’nin yaralarının sarılması için bugüne kadar 20 milyon lira harcandı. “Milletin Meclisini Millet Yapar’ sloganı ile tadilat giderlerini üstlenen Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) katkıları ile TBMM binasının zarar gören birçok bölümü onarıldı. Tören salonu, şeref salonu ve kulislerin yenilenmesi giderleri de yine bu dernek tarafından üstlenildi. Bombalama sırasında en fazla zarar gören Başbakanlık makamının bulunduğu bölüm ise özel olarak bir camekân içine alındı. Bu bölüm ile ilk bombanın düştüğü bahçedeki bölüm arasındaki güzergâhta, ‘Demokrasi yolu’ olarak nitelendirilebilecek bir geçit yapılacak. Bahçeye 15 Temmuz anıtı yapılacak ve bu güzergâh ziyarete açılacak. 15 Temmuz anıtı için TBMM başkanlığı bir yarışma da açtı. Bu arada, Başbakanlık makamının bulunduğu yerde zarar gören iki kolonda uzmanlar tarafından az da olsa kayma tespit edildi. Kaymanın önlenmesi ve risk oluşturmaması için özel olarak güçlendirme çalışması yapılarak koruma altına alındı. Yücel Kayaoğlu ANKARA