Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman kırsalında saldırı hazırlığındayken, İHA'larla tespit edilen ve düzenlenen hava harekâtıyla öldürülen 8 teröristten Ali Norşin kod adlı Şefik Körman'ın terör örgütünün eski Lice bölge sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Çözüm süreci döneminde, provokasyon için sık sık Lice-Bingöl karayolunu kesen Körman, 26 Nisan 2014'te uzman çavuşlar Mehmet Calban ile Hasan Demircan'ı kaçırdı. Daha sonra, HDP'li milletvekillerini dağa çağırıp askerleri teslim ederek şov yaptı. Körman, 2012'de de Diyarbakır- Bingöl karayolunu keserek Japon asıllı James Masami adlı turisti kaçırdı. Kurtarma operasyonunda ise Kurmay Binbaşı Ercan Kurt ile korumasının şehit edildiği hain saldırıyı planladı.