Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye de uygulanan laptop yasağı, tüm Avrupa ülkelerinden ABD'ye yapılacak uçuşlarda uygulanmaya başlanıyor. Avrupa Komisyonu, havalimanlarından önümüzdeki günlerde başlaması muhtemel yasak için hazırlık yapılmasını istedi.



KABİNE ALINMIYOR

ABD ve İngiltere tarafından uygulanan yasağa göre; bu ülkelere doğrudan sefer yapacak uçaklara binen yolcular, cep telefonu dışında tablet, dizüstü bilgisayar ve başkaca elektronik cihazları, el bagajı olarak kabine alamıyor.



YASAK UYGULANAN ÜLKELER

ABD'nin geçici yasak kapsamına giren şehir ve ülkeler şöyle:

"Türkiye, İstanbul; Mısır, Kahire; Ürdün, Amman; Kuveyt, Kuveyt; Fas, Kazablanka; Katar, Doha; Suudi Arabistan, Riyad ve Cidde; Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi ve Dubai."

İngiltere'nin yasak uyguladığı ülkeler ise Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan