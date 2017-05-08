Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Son dakika: Muhafız Alayı'nda görevli 534 askere dava açıldı
08.05.2017 - 13:11 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Etiketler : ankara,darbe,fetö,muhafız alayı,
471491 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471491.aspx
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