Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.