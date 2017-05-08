Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında daha önce çeşitli illerde yapılan operasyonlarda yakalanarak "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılan mülki amirler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden gözaltı kararı verildi. 4 gün önce 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonda eski Ordu-Ünye İlçe Kaymakamı M.D., eski Kastamonu-Azdavaz İlçe Kaymakamı A.G., eski Trabzon-Ortahisar İlçe Kaymakamı M.Ş. ve eski Çorum-Laçin İlçe Kaymakamı M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandıkları iddia edilen 4 eski kaymakam polisteki sorgularının ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 eski kaymakam ise tutuklandı.
FETÖ'den gözaltına alınan 3 eski kaymakam tutuklandı
08.05.2017 - 15:52 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun polisi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski kaymakam tutuklanırken, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Etiketler : samsun,kaymakam,haberler,fetö,
471557 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471557.aspx
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