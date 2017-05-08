Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında daha önce çeşitli illerde yapılan operasyonlarda yakalanarak "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılan mülki amirler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden gözaltı kararı verildi. 4 gün önce 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonda eski Ordu-Ünye İlçe Kaymakamı M.D., eski Kastamonu-Azdavaz İlçe Kaymakamı A.G., eski Trabzon-Ortahisar İlçe Kaymakamı M.Ş. ve eski Çorum-Laçin İlçe Kaymakamı M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandıkları iddia edilen 4 eski kaymakam polisteki sorgularının ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 eski kaymakam ise tutuklandı.