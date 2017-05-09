Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN - FETÖ’nün örgüt elemanlarına ve kendilerine yakın gördükleri kişilere yönelik kodlama haritası ortaya çıktı. Buna göre yürütülen soruşturmalarda ve dava dosyalarına delil olan belgede, örgütten olan kişilere ‘MNML’, örgüt tarafından menfi (kendilerinden olmayan) kişilere ‘MLD’, potansiyel ilgilenebilecek şahıslar için de ‘SML’ denildiği tespit edildi.

Belgede, ‘AD’ alan dışı kalanlar yani örgüt mensubu olmayan kişiler olduğu ifade edilirken, ‘DA’ ise örgüte tepkili ve zarar verebilecek şahıslar (düşman aktif) dedikleri aktarıldı. ‘DP’ kodunu örgüte tepkili ancak zarar veremeyecek şahıslar yani pasif düşmanlar olarak anlatılan belgede, ‘DIŞ’ tabirine de alan dışı/örgüt mensubu olmayanlar olarak değerlendirildi. Örgütün polis memurları için ‘SAY’ diyerek kodlama yaptığı ve bu kişilerin örgüte olan bağlılık seviyesinin üst düzeyde olduğu belirtilen belgede, derecesi aynı olsa bile kodu ‘SAY?’ olanın örgüt içerisinde herhangi bir karar verilemediği kaydedildi. Polis memurları için kullanılan derecelendirme ‘SAYA’ diye yani örgüte bağlılık seviyesinin en üst düzeyde olduğu aktarılan belgede, ‘SAYV’ için örgüt bağlılığı üst düzey polis memurlarından gerektiğinde diğer polis memurlarına ders verebilecek düzeyde olanlar için kullanıldığı bildirildi.



BAĞIMLILIK DERECELENDİRİLMİŞ

Örgütün emniyet amirleri için ise ‘A4’ ve ‘A5’e kadar artan bir biçimde bağlılığını derecelendirildiği kaydedilen belgede, ‘A4?’ ve ‘A5?’ olanlar içinde nihai karar verilemediği anlatıldı. Polis memurlarının kodu ‘EA’ olurken, örgüte olan bağlılık seviyesi (SAY seviyesine göre bir alt kategoride) olduğu belirtilen belgede, ‘EAV’ ise örgüte bağlılık seviyesine SAY’dan bir alt kademede olduğu ancak ihtiyaç halinde sohbet ağabeyliği yapabilecek düzeyde olduğu aktarıdı. ‘AKT’, ‘SAKT’, ‘CAKT’ diye kısalttıkları kodlamalar ise sohbete tekrar kazandıkları elemanlara söyledikleri anlaşıldı.



17-25 ARALIK SONRASINI DA DEĞERLENDİRMİŞLER

Belgede, polis memurlarında 17-25 Aralık süreci öncesinde ‘SEA’ (EA seviyesinden bir alt kademe) seviyesinde olmakla birlikte süreç sonrasında örgüte olan bağlılıklarında zayıflama görülen, ancak umut vaat eden kişiler olarak nitelendirildiği dikkat çekti. 17-25 Aralık sonrasında örgütten ayrılan şahısların kazanılabilirlik dereceleri ise ‘SC’ diye ifade edildi. Bu kapsamda ‘SCA’ kazanılabilir, ‘SCD’ ise en düşük yani kazanılamaz olduğu kaydedildi. Belgede ‘0’ kanaat vermedikleri şahıslar olarak belirtildi. Örgütteyken uzaklaşmış, bağı kesik şahıslar için ‘C’ kodu kullanılan belgede söz konusu durum ‘C1’, ‘C2’ ve ‘C3’ olarak derecelendirildi.