Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan piyade er Ümit Çelik'in ailesine taziye telgrafı gönderdi.Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Çelik'in ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.