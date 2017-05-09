Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan piyade er Ümit Çelik'in ailesine taziye telgrafı gönderdi.Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Çelik'in ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
09.05.2017 - 10:10 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan piyade er Ümit Çelik'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Şırnak,
471764 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/471764.aspx
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