Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, darbe girişimi gecesi eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Ali Yazıcıyı’ya koruma ve şoförlük yapmakla görevlendirilen eski Yarbay Emin Güven’in ifadesine yer verildi. Darbe girişimi günü saat 14.30 sıralarında eski Albay Fırat Alakuş’u lojmanından aldığını belirten Güven, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına gittiklerini, eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Albay Ali Yazıcı, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış’ın kendilerini karşıladığı ifade etti. Güven, ifadesinde bu kişilerin etrafını çevirdikleri masada bir plan üzerinde kapsamlı görüştüklerini aktardı. Güven “Bu toplantıda Ali Yazıcı, eğer Cumhurbaşkanı’nın yerini öğrenmede sıkıntı yaşanırsa kendisinin Cumhurbaşkanını arayarak ona ‘Genelkurmay Başkanımız aradı, size iletilmek üzere bir zarf verdi, paralel yapıyla ilgili çok önemli bilgiler var, sizinle onu görüşeceğim’ diyerek, bu bahaneyle Cumhurbaşkanının yerini öğrenebileceğini oradakilere söyledi. Hatta bu senaryo için elinde boş bir zarf bile vardı” dedi.