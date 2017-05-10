Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, FETÖ/PDY’nin devlet kadrolarına sızma çalışmalarını yapan mahrem yapılanmasına yönelik ortak operasyon başlattı. İstanbul merkezli 17 ilde 53 kişinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Örgüt adına çalışan ‘mahrem yapılanmasına’ yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildiği bildirildi.

Şüphelilerin çeşitli bakanlıklar ve devlet kurumlarının personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılan sınav sorularını önceden temin ederek MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve çeşitli bakanlıklara sızan, ya da sızmak için örgüt tarafından özel evlerde yetiştirilen FETÖ/PDY mensuplarının sorumluluğunu yürüten çeşitli devlet kurumlarında çalışan örgüt imamı olarak görev yapan kişiler oldukları ileri iddia edildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.Halen devam eden operasyonlarda aranan 26 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.