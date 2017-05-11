Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece saatlerinde, Kaynarca Orta Mahalle'de meydana geldi. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru Erhan Sarıdağ anahtarı evinde unuttu. Dışarıda kalan Erhan Sarıdağ evine girebilmek için 3'üncü kattaki apartman boşluğundaki pencereden evinin balkonuna geçmek istedi. Erhan Sarıdağ bu sırada dengesini kaybederek düştü. Apartman sakinleri Erhan Sarıdağ'ın düştüğünü görünce 112'ye haber verdi. 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarıdağ yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.