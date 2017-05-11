Olay gece saatlerinde, Kaynarca Orta Mahalle'de meydana geldi. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru Erhan Sarıdağ anahtarı evinde unuttu. Dışarıda kalan Erhan Sarıdağ evine girebilmek için 3'üncü kattaki apartman boşluğundaki pencereden evinin balkonuna geçmek istedi. Erhan Sarıdağ bu sırada dengesini kaybederek düştü. Apartman sakinleri Erhan Sarıdağ'ın düştüğünü görünce 112'ye haber verdi. 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarıdağ yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anahtarı evinde unutunca canından oldu!
11.05.2017 - 11:33 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru 34 yaşındaki Erhan Sarıdağ, unuttuğu evinin anahtarını almak için merdiven boşluğundaki pencereden balkona geçmek isterken 3'üncü kattan düştü. Ağır yaralanan Erhan Sarıdağ hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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472404 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472404.aspx
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