Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almira Otel'deki toplantıda konuşan İl Başkanı Cemalettin Torun, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederken, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ise eleştirdi. Referandum sürecinde farklı propaganda yöntemleri uyguladıklarını dile getiren Cemalettin Torun, "16 Nisan çok önemli bir süreçti. Ülkemizin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından bir tanesiydi. Bu yüzden biz teşkilat olarak seçim öncesi çok farklı çalışmalar yaptık. Farklı propaganda yöntemlerini seçim öncesi geliştirdik. 'Evet otobüsü' vatandaşlarımıza şehir içinde tur attırırken, bir yandan da bilgilendirdi" dedi.

Referandum sürecinde 'evet' oyu veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti mensuplarına teşekkür eden Torun şunları söyledi:

"Bu yola çıkarken çok önemli bir karar alan Bahçeli ve kurmayları, siyasi kaygıları bir tarafa bırakarak, Türkiye'nin bekası için önemli bir karar verdiler. (Kararı millet versin) teklifimizden ana muhalefet hep kaçmıştı. Ancak Sayın Bahçeli ve ekibi, (Biz milletten kaçmayalım, millete götürelim) dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticilerine ve mensuplarına böylesine önemli bir işte verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

CHP'nin ise sonucu hazmedemediğini ifade eden Torun, "Cumhuriyet Halk Partisi bu sonucu hazmedemiyor. Bu ana muhalefet partisine yakışan bir tavır değil. Bizim ana muhalefetimiz kendine yakışanı yapmadı. Bu tavır milli iradeye saygısızlıktır" dedi.