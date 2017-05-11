Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kaş İlçesi'nin yaklaşık 13.8 kilometre açığında saat 16.36'da meydana gelen deprem, 13.5 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem can veya mal kaybına neden olmadı.