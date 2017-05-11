Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kaş İlçesi'nin yaklaşık 13.8 kilometre açığında saat 16.36'da meydana gelen deprem, 13.5 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem can veya mal kaybına neden olmadı.
Antalya'da korkutan deprem
11.05.2017 - 16:52 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan beldesinde saat 16.36 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : antalya,deprem,antalya deprem,haberler,
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