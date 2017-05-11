Milli Savunma Bakanlığı, Sinop’ta 280 km menzilli milli füze “Bora”nın testini gerçekleştirdi. Sinop’tan Karadeniz açıklarına bir atış gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından üretilen 610 mm çapındaki Bora, Türkiye’nin ilk uzun menzilli füzesi.
Bora’yla Sinop’tan Karadeniz’e atış yapıldı
11.05.2017 - 19:23 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 19:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin yerli ilk uzun menzilli füzesi Sinop’ta test edildi.
Etiketler : sinop,karadeniz,
472552 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472552.aspx
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