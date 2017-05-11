Milli Savunma Bakanlığı, Sinop’ta 280 km menzilli milli füze “Bora”nın testini gerçekleştirdi. Sinop’tan Karadeniz açıklarına bir atış gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından üretilen 610 mm çapındaki Bora, Türkiye’nin ilk uzun menzilli füzesi.