Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlemesine yönelik çalışmalar kapsamında Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde durdurdukları 4 araçta yaptıkları aramada 76 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Yapılan aramalarda iki tırda bulunan gizli bölmeler ise bu kadarına pes dedirtti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tam 76 bin 800 paket !
11.05.2017 - 20:18 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 20:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’de düzenlenen operasyonda iki tırın gizli bölmelerinde 76 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : mardin,kaçak sigara,
472563 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472563.aspx
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