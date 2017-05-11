Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlemesine yönelik çalışmalar kapsamında Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde durdurdukları 4 araçta yaptıkları aramada 76 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Yapılan aramalarda iki tırda bulunan gizli bölmeler ise bu kadarına pes dedirtti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.