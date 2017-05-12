Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki saldırıya ilişkin iddianameyi de hazırlayan eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman’ın, Reyhanlı’daki terör saldırısını MİT ile ilişkilendirerek sözde Selam Tevhid-Kudüs Ordusu’nun şiddet eylemi olarak sunmayı hedeflediği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, MİT tırlarını durduran ve FETÖ’nün şifreli haberleşme ağı “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit edilen eski savcı Şişman hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan rapor tamamlandı. Rapora göre, Reyhanlı saldırısına ilişkin iddianameyi de hazırlayan Şişman, FETÖ’nün amacı doğrultusunda örgüt mensubu kolluk görevlileriyle hareket etti. Türkiye’yi ve hükûmeti yurt içi ve yurt dışında zor durumda bırakarak itibarsızlaştırma gayesi taşıyan Şişman, 11 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda vatandaşın yaralandığı saldırıyı MİT ile ilişkilendirerek sözde Selam Tevhid-Kudüs Ordusu’nun şiddet eylemi olarak sunmayı amaçladı.

OPERASYONLARI ERTELEDİ

Şişman, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Anas Asalieh ve bağlantılarına yönelik Antakya ve Samandağ’da MİT-Emniyet koordinasyon toplantısında alınan karara rağmen planlanan operasyonu erteledi. MİT tarafından, eylem planlamalarının akamete uğratılmasına yönelik çalışmalar neticesinde Suriye rejimi kaynaklı eylem yapılacağı yönündeki hassas bilgilerin emniyet yetkilileriyle paylaşılmasına karşın Şişman, harekete geçmedi. Ayrıca Şişman, Asalieh ve bağlantılı diğer kişilere ilişkin telefon-ortam dinlemeleri olmasına ve operasyon konusunda mutabakat sağlanmasına rağmen, 1 Mart 2013’te Hatay Yayladağı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Asalieh’in yakalanmasına yönelik operasyon talimatı vermekten de kaçındı. “Ellerinde somut silah-patlayıcı ve benzeri malzeme bulunmaması, operasyondan beklenen neticenin alınamayacağı endişesi taşıdığını” ileri süren Şişman, operasyonun ertelenmesini savundu. MİT’ten, Reyhanlı saldırısından 3 gün önce 8 Mayıs 2013’te gelen “Suriye kaynaklı saldırı yapılacak” bilgisini göz ardı eden o dönemde Adana Özel Yetkili Savcısı olarak görev yapan Şişman, MİT yetkilileri ve Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu görüşmelerde, saldırı ihbarını dikkate almadı.

İHBARLARI DİKKATE ALMAMIŞ

Şişman, ihbarda adı geçen şahısların yakalanması yerine Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri gibi ısrarla şahısların silah veya patlayıcı gibi somut birtakım delillerle yakalanması için delil toplama sürecine devam edilmesi yönünde görüş bildirdi. Yeterli ve somut ihbarlara karşın ihbarda adı geçenler hakkında operasyon gerçekleştirilerek patlama olaylarının önlenmesi yerine ısrarla delil toplama sürecine devam edilmesini isteyen Şişman, mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel güveni yok eden nitelikte usul ve kanuna aykırı işlem yaptı. Rapor, FETÖ’nün Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastindeki metodu Reyhanlı saldırısında da izlediğini de ortaya kondu.