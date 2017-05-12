Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun 3 aylık çalışmasını tamamlanmasından ardından taslak raporun Meclis’e sunulması için çalışmalar hızlandı. Dört partinin desteği ile kurulan, darbe girişiminin yanı sıra darbe öncesi FETÖ’nün devlet içine nasıl sızdığı yolundaki sorulara cevap arandığı FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, darbede kritik rol oynayan üst düzey isimlerden erlere kadar birçok kişiyle görüştü. Ekim ayında başlayan ve 3 aylık bir çalışmayı tamamlayan komisyon, dinlenen 141 kişinin beyanları, kişi ve kurumlardan gelen bilgi ve belgelerin de içinde olduğu taslak raporu tamamlamada sona yaklaşıyor. Darbe Komisyonu, rapora eklemek için darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı ve delil niteliği olan iddianameleri Adalet Bakanlığından talep etti. Bunun üzerine Bakanlık, harekete geçerek darbe girişimine ait şimdiye kadar hazırlanan iddianameleri dijital ortamda gönderdi. Komisyon tarafından rapora girilecek iddianameler ve ekleri ‘kamyon dolusu’ olarak değerlendiriliyor. FETÖ’cü cuntacılar tarafından 15 Temmuz’da Ankara’nın kritik noktalarını bombalayan F-16 uçaklarının kalktığı yer ve darbe girişiminin merkezi olan Akıncı Üssü İddianamesi Darbe Komisyonunun raporunda en başta yer alacak. Özellikle Akıncı İddianamesi’nde 1 numaralı şüpheli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile 2 numaralı şüpheli firari imam Adil Öksüz ile ilgili kısımlar da incelenerek raporda yer alacak. Rapora, darbe girişiminin çatısı olarak nitelendirilen ve 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yer aldığı Genelkurmay Karargâhı İddianamesi de eklenecek. F-16 uçakları, Skorsky, Casa gibi savaş uçaklarının kalkış talimatları ve ihanet konuşmalarının yer aldığı, mahkemeye gönderilen bazı görüntüler analiz edildikten sonra dipnot olarak rapora eklenecek. Raporun haziran ayında Meclis Başkanına sunulması bekleniyor.