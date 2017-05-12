Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle ilişkisi olduğu belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 5’i meslekten ihraç edilen 6 sağlık çalışanı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü. 