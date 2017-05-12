Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle ilişkisi olduğu belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 5’i meslekten ihraç edilen 6 sağlık çalışanı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
Isparta’da FETÖ operasyonu
12.05.2017 - 10:52 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta’da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5’i meslekten ihraç edilen 6 sağlık çalışanı gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Isparta,
472733 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472733.aspx
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