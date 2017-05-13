Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından FETÖ’nün himmet ve finansman ayağına yönelik Dünya Pazarlama AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda aralarında eski Boydak Holding ve Kaynak Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 40’ı tutuklu 137 şüpheli hakkında 5 yıldan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 121 sayfalık iddianamede, Dünya Pazarlama A.Ş., bünyesindeki şirketlerin ürünlerini (ev aletleri, kırtasiye malzemeleri vb.) faturasız olarak sattığı kaydedildi. Tahsilatçılar aracılığıyla toplanan ürünlerin bedellerinin bölge sorumlularının hesaplarına yatırıldığı ifade edilen iddianamede, bölge sorumlularının toplanan paraları İstanbul’daki firma yetkililerinin hesaplarına gönderdikleri ve buradan da FETÖ ile iltisaklı yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlere yönlendirdikleri kaydedildi. İddianamede, Dünya Pazarlama A.Ş. ve bağlı şirketlerinde FETÖ’nün üst düzey üyelerinin pay sahibi gösterildikleri belirtildi.

17/25 ARALIK’TAN SONRA BAŞLAMIŞLAR

iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından düzenlenen 17/25 Aralık 2013 darbe teşebbüslerinin başarılı olamaması üzerine Dünya Pazarlama A.Ş ve bu organizasyona bağlı şirketlerin isim değiştirmek, hileli ve danışıklı devir işlemleri gerçekleştirerek yapılması muhtemel denetimlerden kurtulmak için çaba sarf ettikleri kaydedildi. İddianamede, şöyle denildi: “Bu çabaların kısa vadede çözüm getirmeyeceğinin anlaşılması üzerine telaşa kapılan örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, şirketlerin içlerinin boşaltılmasına, arşivlerin silinmesine yönelik operasyonların başlatıldığı, herhangi bir açıklama yapılmaksızın ve gerekçelendirilmeksizin yurt içi ve yurt dışındaki hesaplara yüksek miktarlarda havaleler yapıldığı, şirketlerin sahip oldukları gayri menkullerin yine hileli ve danışıklı olarak satışlarına dair işlemler gerçekleştirildiği somut delillerle kanıtlanmıştır.”

Oluşturulan gayrimeşru organizasyonda şirketlerin mal ve hizmet alımlarının bir kısmının tespit edilebildiğine değinilen iddianamede, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından düzenlenen 17/25 Aralık 2013 darbe teşebbüslerinden önce dikkat çekmemek için şirketlerin içlerini boşaltmak amacıyla küçük parçalar halinde ancak yüzlerce, binlerce hatta on binlerce işlem gerçekleştirerek Bank Asya üzerinden havale işlemi yaptıkları, delillerin büyük kısmını yok ettikleri” anlatıldı. Dünya Pazarlama Holding ve bu holdinge bağlı şirketlerle terör örgütüne ciddi manada finansal destek sağlandığı vurgulandı.