Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde saldırıda bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yapılan atışlarda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.