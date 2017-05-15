Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde saldırıda bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yapılan atışlarda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.
1 terörist daha etkisiz hale getirildi
15.05.2017 - 21:00 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 21:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : şırnak,pkk,
473721 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473721.aspx
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