Türk Silahlı Kuvvelerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Hakkâri merkeze bağlı Zap Jandarma Karakoluna 1 kilometre yakınındaki Erziki Köprüsü’ne el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist patlayıcının yanlışlıkla infilakı sonucu etkisiz hale geldi. Şemdinli ilçesinde ise bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bomba elinde patladı, hak ettiğini buldu
16.05.2017 - 08:04 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 08:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’de patlayıcı döşemeye çalışan bir terörist, patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.
Etiketler : hakkari,terörist,patlayıcı,haberler,
473802 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473802.aspx
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