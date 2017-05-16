Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvelerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Hakkâri merkeze bağlı Zap Jandarma Karakoluna 1 kilometre yakınındaki Erziki Köprüsü’ne el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist patlayıcının yanlışlıkla infilakı sonucu etkisiz hale geldi. Şemdinli ilçesinde ise bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.