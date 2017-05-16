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Ünlü baklavacı tahliye oldu!
16.05.2017 - 14:54 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyitoğlu hakkında, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan da on beşer yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı
Etiketler : mustafa seyitoğlu,serdar seyitoğlu,
473931 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473931.aspx
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