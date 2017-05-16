Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları;

Türk halkı son yıllarda ve dönemde korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Biz bu saldırıların mağdurlarına taziyelerimizi ve Türk milletine desteklerimizi sunuyoruz. Türkiye'ye PKK, DEAŞgibi terör gruplarıyla mücadelede destek veriyor ve terör gruplarına güvenli alan bırakmama konusunda güvence veriyoruz.

'İLİŞKİLERİMİZİ KİMSE YENEMEYECEK'

Türkiye'nin istediği silah siparişleri için çalışacağız. Türkiye'yi PKK ve DAEŞ'e karşı destekliyoruz. Diyalog ve dayanışmamızı devam ettireceğiz. Bu ziyaretimiz tarihi bir dönüm noktası teşkil edecek. Türkiye ile ilişkilerimizi hiç kimse yenemeyecek.