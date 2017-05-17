Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 16,3’ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Ülke genelindeki genç sayısı, 12 milyon 989 bin 42 kişiyi buldu. Bunun yüzde 51,2’si erkek... Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,5 ile Hakkâri oldu. Bu ili yüzde 23,9 ile Şırnak ve yüzde 23,1 ile Siirt izledi. En düşük olduğu iller ise yüzde 13,2 ile Muğla, yüzde 13,5 ile Balıkesir, yüzde 13,7 ile Sinop olarak sıralandı.



%14’ü kaçarak evleniyor

- Gençlerin yüzde 43,3’ü görücü usulü ve kendi rızasıyla, yüzde 36,8’i kendi kararı ve ailesinin rızasıyla, yüzde 13,6’sı ise kaçma veya kaçırılmayla evlendi.

- Okullaşma oranı, yüzde 40,9’a yükseldi. İşsizlik oranı da yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. Gençlerin yüzde 51’i hizmet sektöründe...

- Kendisini mutlu beyan eden gençlerin oranı, yüzde 63,8’den yüzde 65,1’e geriledi.