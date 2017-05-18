AK Parti, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında tüzük değişikliği için toplandı.
Toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söyledi. Değişiklik Başbakan Binali Yıldırım için getirildi.
YILDIRIM GENEL BAŞKAN VEKİLİ OLACAK
AK Parti'nin 21 Mayıs'ta yapacağı olağanüstü kongresinde tüzüğün değişeceği açıklandı. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı " Genel Başkan vekilliği getiriyoruz" dedi.
21 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Başkan olmasından sonra Genel Başkan Vekilliği görevini Başbakan Binali Yıldırım sürdürecek.