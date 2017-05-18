Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adaklı ilçesi Aysaklı Köyü Kocakuru Mahallesinde, Jandarma Komando ve Özel Harekat Timleri terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda tespit edilen 5 teröristin 3'ü ölü olarak ele geçirildi. Kaçan 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği öğrenildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Aysaklı köyü Kocakuru Mahallesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış, ilk temasta 3 terörist ölü olarak ele geçirilmiş olup, kaçan iki teröristle ilgili çalışma devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.