Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda toplantısında konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşması:

''Türkiye 3 kat büyüdüyse, buradaki iş adamları 5 adamlarının işleri 5 kat büyüdü.Sırrınız nedir diye soranlara 'istikrar ve güven' demişimdir.2008 krizinde Türkiye ile ilgili 'Bizi teğet geçecek' demiştim. Birileri dalga geçti. Halbuki ben Türkiye'nin farkında olarak bunu söyledi.Son birkaç yılın zorlu geçtiğini biliyorum. Türkiye, 2013 yılından beri başlayan saldırılarla başetme durumunda kalmıştır. Kimse gezi olayların amacının ağaç meselesi olduğunu söylemez. 17- 25 operasyonun adalet için yaptığını söylemez. Kimse bana Suriye ve Irak'taki hadiselerin Türkiye'yi hedefleyen yönlerinin olmadığını söylemez.

'EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI'

Başka ülkelerin bir tanesini bile atlatamayacağı işleri atlatan Türkiye'nin bir parça yorgunluk alametini göstermesi yadırganamaz. Ama en kötüsü geride kaldı. 16 Nisan sonrası kendimize yeni pazarlar aramaya başladık. Kuveyt'te 4.5 milyar dolarlık havalimanının temelini attık.

'YENİ ATILIMIN HAZIRLIKLARINI YAPIYORUZ'

Ekonomide yeni atılım döneminin hazırlıklarını yapıyoruz. Altyapıyı büyük ölçüde kurduk.

Her yıl 1 milyon istihdam oluşturmak zorundayız. Gelişmeler 2017 ihracatının ortalamasının da yüzde 10'un altına düşmeyeceğini gösteriyor. Bu kapsamda ihracat desteklerini en üst seviyeye çıkardık.

Rusya pazarındaki yaşananlar bizi yeni yerler aramaya zorlamıştır.

Büyüme hızını yükseltmek için yeni önlemler aldık. Teşvik sistemini iyileştirdik.

AB SÜRECİ

Fransa'da Sarkozy geldi, Almanya'da da Merkel geldi. Bunlar bir karar aldı, 'Artık liderler bu zirvelere katılmasınlar'. 15 faslı 35 fasla çıkardılar.

Bu kadar haince Türkiye'ye karşı böyle bir kararın alınması karşısında biz ne yapacaktık? Hala yalvarıp bizi içeri alın mı diyeceğiz.

En son konseyin kararı... Bu kararı aldın da ne olacak. Rusya'ya da aldın, ne oldu?

Ben milletin izzetini, şerefini ayaklar altına aldırmam.

YERLİ OTOMOBİL KONUSU

Türkiye bugün yüksek teknolojide söz sahibi olmanın savaşını veriyor. Mesafe alıyoruz, dün hayal edemediğimiz projeleri bugün hizmete alıyoruz. Bundan sonra bizim dünya çapında bilinen markalara ihtiyacımız var. Siyasi irade olarak iş adamlarımızın arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz. Buna rağmen yerli otomobilde istenilen düzeyde olmamamız üzücü. TÜSİAD üyelerinden bu konuda cesaretli bir adım bekliyorum ve bunu TÜSİAD üyeleri yapar. Eğer bu salondan bir babayiğit çıkaramıyorsak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım.

TARİHİ İPEK YOLU PROJESİ'NE VURGU YAPTI

Çin yol ve kuşak projesini boşuna başlatmıyor. Trilyonlarca dolar yatıyor. Türkiye, orta koridor dediğimiz yerde yerini almış durumda.

Biz Avrupa ülkeleri diyeceğiz ama Asya ülkeleri sıradan ülkeler değil. Nüfusu masaya yatırdığınızda gelecek orada yatıyor.

'AĞRIYACAK BAŞIMIZ KALMAZ'

Dünyada yeni bir düzen kuruluyor. Aman bizim başımız ağrımasın dersek, ağrıyacak başımız kalmaz.

Masada olmazsanız menüde olacağınızı biliyoruz.'