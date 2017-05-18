Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Bankası, Genel Kurul tarafından belirlenecek esas sözleşme kapsamında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasını takiben bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tasfiye halinden çıkacak.

Tasfiyeden çıkan bankanın yeni esas sözleşmesi Genel Kurul tarafından kabul edilinceye kadar tasfiye kurulunun ilgili mevzuattan ve esas sözleşmeden kaynaklanan tüm yetki ve sorumlulukları ile bankanın tüm iş ve işlemlerinde yetki ve sorumluluk yönetim kuruluna geçecek. Bu düzenlemenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye de Hazine Müşteşarlığı'nın bağlı olduğu bakan yetkili olacak.



3 Haziran 1926'da "Emlak ve Eytam Bankası" adı altında kurulan banka, 1 Eylül 1946'da Türkiye emlak Kredi Bankası Anonim Ortaklığı'na dönüştü. 1980'lerin sonunda yolsuzluk iddialarıyla anımsanan kurumun, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi, 3 Temmuz 2001 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 4684 sayılı yasayla sona erdirilerek tasfiye edildi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, Emlak Bankası'nın yeniden bankacılık yapabilmesinin yolunu açan yasanın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde, öncelikli hedefin, bankanın sürecinin sonlandırılarak yeniden faaliyete geçmesi olduğunu söyledi.



Bu düzenlemenin ardından BDDK'ya gerekli başvurların yapılacağını, ondan sonra bankanın yeniden faaliyete geçeceğini belirten Ağbal, bankanın marka değerinin olduğunu da belirterek, "Yönetim Kurulu kendi çalışmaları çerçevesinde hükümetimize bir plan getirecek. O çerçevede bankanın ekonomiye katkı sağlaması için çalışma içinde olacağız" demişti.